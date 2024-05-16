İstanbul'da 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.