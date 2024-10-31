GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi.

31.10.2024 - 17:45 | | AA
Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.

140 kolide 2 bin 100 kilo tavuğu bagajda taşıdılar

Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan ele geçirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden otobüse yüklendiği ve Kavak ilçesinde teslim edileceği belirlenen, üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan etlerine el konuldu.

Numune alınmasının ardından etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Havza Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Ermeni Bakan Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan yakın zamanda barış anlaşmasına varacak

Ermeni Bakan Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan yakın zamanda barış anlaşmasına varacak

Asgari ücret zammı aralık ayında belli olacak! Masadaki 6 farklı hesap ve kıdem tazminatına gelecek zam oranı

Asgari ücret zammı aralık ayında belli olacak! Masadaki 6 farklı hesap ve kıdem tazminatına gelecek zam oranı

Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar