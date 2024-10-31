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Şanlıurfa'nın lezzetleri Ankara'ya taşındı

Uluslararası Ortadoğu İnsan Hakları Federasyonunca başkentte, "Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği" düzenlendi.

AA
• 31 Ekim 2024 - 17:44 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Ekim 2024 - 17:44 • Son Güncelleme:
1Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

AKM Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, kuru dolma, isot, tahin, salça, fıstık ve çiğ köftelerin satışa sunulduğu ürünler tezgahlarda yerini aldı.

2Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

Şanlıurfa'nın tarihi geçmişi ve mutfak kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, ustalar çiğ köfte yoğurdu, türküler söylendi ve halaylar çekildi.

3Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

Etkinlikte, bol isotlu çiğ köfte ve en hızlı Urfa kebabı yeme yarışmaları da düzenlendi.

4Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

En hızlı Urfa kebabı yeme yarışmasında birinci olan Lokman Tıraş, Şanlıurfa yöresel lezzetlerinin yer aldığı hediye paketini kazandı.

5Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

Yarışma sonrasında açıklama yapan Tıraş, "Urfa'yı herkes bilir, yemekleri olsun, gezilecek yerleri olsun. Urfa bizim baş tacımızdır." dedi.

6Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı

Bol isotlu çiğ köfte yarışmasında birinci olan Feryal Öcek de "Yapanların eline sağlık, bir tane daha yiyebilirim diyebilirim, çok güzel olmuş." ifadesini kullandı. Öcek'e de isot kolonyası hediye edildi.

7Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı
8Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı
9Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı
10Şanlıurfanın lezzetleri Ankaraya taşındı