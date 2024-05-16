Hizmet endeksi verileri açıklandı! Üretim yüzde 6.8 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında yıllık hizmet üretimi yüzde 6,8 arttı.

HİZMET ENDEKSİ VERİLERİ ARTTI

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 7 arttı.

Martta aylık hizmet üretimi aynı kaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.