°
Şehir seçiniz
    BİST2.458-0.33EURO15.840.87USD14.940.57ALTIN903.990.81
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMahkemeden 'içki satışı' kararı! İşletme sahibine kesilen para cezası iptal edildi
    HaberlerYaşam Haberleri Mahkemeden 'içki satışı' kararı! İşletme sahibine kesilen para cezası iptal edildi
    ABONE OL

    Mahkemeden 'içki satışı' kararı! İşletme sahibine kesilen para cezası iptal edildi

    İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, saat 22.00'den sonra içki satışı yapıldığı iddia edilen bayinin işletmecisine kesilen 96 bin 594 TL'lik para cezasını, usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, işletme sahibinin içki satışı yapıldığı sırada iş yerinde bulunmadığı, bu nedenle çalışanının alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda olmadığı ve onu azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı belirtildi.

    06.05.2022 - 11:17 | | Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
    Mahkemeden 'içki satışı' kararı! İşletme sahibine kesilen para cezası iptal edildi

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 14 Şubat'ta Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir bayiden saat 22.00'den sonra içki satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, işletmeciliğini B.S.'nin yaptığı bayiye giderek tutanak tuttu. Ancak, B.S.'nin iş yerinde olmaması nedeniyle tutanak, çalışanı C.O.K.'ye imzalatıldı.

    Tutanak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'na gönderildi. İşletme sahibi B.S.'ye, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 Mart'ta 96 bin 594 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.S., 24 Mart'ta kesilen idari para cezasına itiraz etti.

    MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

    3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, 28 Nisan'da kararını verip, B.S.'ye kesilen para cezasının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Sulh Ceza Hakimliği'nin, kararında gerekçe olarak 14 Şubat 2022 tarihli polis tutanağına göre saat 22.00'den sonra alkollü içki satışını yapan kişinin işletme sahibi B.S. değil, çalışanı C.O.K. olduğu belirtildi.

    B.S.'nin içki satışının yapıldığı saatte iş yerinde bulunmadığına da kararda dikkat çekilip, "Bu nedenle işletme sahibi, iş yeri çalışanının alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda değildir. İşletme sahibinin içki satışını yapan çalışanını azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı anlaşıldığından idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi. Kararda, çalışanın işlediği kabahatin işletme sahibini de kapsayacak şekilde genişletilmesi 'cezaların şahsiliği' ilkesine aykırı olduğu da vurgulandı.

    İşletme sahibi B.S.'nin vekili Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, emsal olabileceğini söyledi.

    Annesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'
    İlgili Haber
    Annesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'
    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı
    İlgili Haber
    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı
    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
    İlgili Haber
    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
    İlkokulda iğrenç olay! Öğretmen hakkında istismar iddiası
    İlgili Haber
    İlkokulda iğrenç olay! Öğretmen hakkında istismar iddiası

    GÜNCEL HABERLER

    Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

    Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

    Asiye Atalay cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Sosyal medyada son canlı yayını izlemiş

    Asiye Atalay cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Sosyal medyada son canlı yayını izlemiş

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma hutbesi 6 Mayıs! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Cuma hutbesi 6 Mayıs! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Sıradaki Haber
    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Sıradaki Haber
    Türkiye'den 2 milyar dolarlık ihracat!

    Türkiye'den 2 milyar dolarlık ihracat!

    Sıradaki Haber
    Memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı ne? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı ne? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Sıradaki Haber