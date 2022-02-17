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    Kursta cinsel istismar davası ile ilgili flaş açıklama

    Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum temsilciliğinde gönüllü olarak görev alan avukatlar, kentte yatılı bir Kuran kursunda istismara uğradığı öne sürülen çocuklar ile ailelerinin, dava süreci boyunca yanında olacaklarını açıkladı. UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, “Çocuklarımız başlarına gelen olayı korkmadan güçlü şekilde anlattılar. Bize düşen görev, şimdi onların yanında olmak” dedi.

    17.02.2022 - 11:41 |
    Kursta cinsel istismar davası ile ilgili flaş açıklama

    UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, Erzurum İl Temsilcisi Av. Hilal Genç ve Erzurum barosundan çok sayıda gönüllü avukat, yatılı Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Hakan Aslankafa (22) hakkında açılan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurum'da böyle bir davanın olması çok üzücü. Ancak çocuklarımız başlarına gelen olayı korkmadan güçlü şekilde anlattılar. Bize düşen görev, şimdi onların yanında olmak. Çocukların hepsi birer kahraman. Biz UCİM'in gönüllü avukatları olarak dosyaya çalışmaya başladık. Avukat arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışmaktalar. Çocuklarımızı istismar eden her kim olursa olsun, karşısında duracağımıza söz verdik. Hem sanık konumundaki istismarcının hem de bu istismara göz yuman, olayda ihmali olan tüm kamu görevlilerinin en ağır şekilde cezalandırılması en büyük arzumuz. Bunun için UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM'in gönüllü avukatları, Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu avukatları ve kalabalık bir gönüllü desteği ile 31 Mayıs'ta görülecek ilk celsede çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında olacağız" dedi.

    Kursta cinsel istismar davası ile ilgili flaş açıklama

    31 MAYIS’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    Palandöken’de sonraki süreçte kapatılan erkek yatılı Kuran kursunda belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl aralık ayında tutuklanmış, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılmıştı. Hakan Aslankafa, 31 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

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