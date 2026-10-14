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GündemBilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor
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Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

14.10.2026 - 10:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde yaklaşık 100 bin ceviz ağacından elde edilen ürünler alıcılarla buluşuyor. Kilosu 40 TL’den satılan cevizler için köye gelen toptancılar kantar önünde uzun kuyruklar oluştururken, her gün 4 tır dolusu ceviz depolara taşınıyor.

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1Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Büyükbelen köyünde üreticiler bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri alıcılarla buluşturuyor. Traktörleriyle 4 ayrı toptancıya ceviz vermek için alım noktasına gelen köylüler uzun araç konvoyu oluşturuyor.

2Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

Büyükbelen köyünde 'Chandler' cinsi cevizin üreticileri, bin metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor. Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor. Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen alıcılara kantarda tarttırdıkları cevizleri teslim ediyor. Kilogramı 40 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.

3Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

Sakarya'dan ceviz almaya gelen Mehmet Altın, bu yıl 400-500 ton ceviz alacağını ve her gün tır tırın köyden hareket ettiğini anlatarak, "Büyükbelen halkı bu sene güzel ceviz üretmiş. Alana, satana, yiyene, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Benim de kendi ceviz bahçem var. İkliminden, rakımdan ürünler güzel. Köylümüzün verdiği emek belli zaten, insanların elinden belli" dedi.

4Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

Ceviz üreticisi Turgut Kayabaşı, köylerinde yaklaşık 100 bin ağaç olduğunu anlatarak, "Köyümüzde yaklaşık 100 bin ağaç, yıllık 500-600 ton civarında ceviz çıkartıyoruz. Cevizlerimiz çok güzeldir" dedi.Mustafa Şahin ise "Bilecik yöresinde en yüksek olan köyümüzdür. Cevizi çok iyidir, içi dolgundur. 100 bin civarında ağacımız vardır. Her akşam 4 tır kalkmaktadır. Fiyatı 40 TL'den yaş ve kabuklu olarak vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

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