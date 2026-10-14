Bilecik'te 100 bin ağaçtan rekor verim! Alıcılar köye akın etti, kilosu 40 TL'den yok satıyor

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Sakarya'dan ceviz almaya gelen Mehmet Altın, bu yıl 400-500 ton ceviz alacağını ve her gün tır tırın köyden hareket ettiğini anlatarak, "Büyükbelen halkı bu sene güzel ceviz üretmiş. Alana, satana, yiyene, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Benim de kendi ceviz bahçem var. İkliminden, rakımdan ürünler güzel. Köylümüzün verdiği emek belli zaten, insanların elinden belli" dedi.