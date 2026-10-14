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GündemOdun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor
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Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

14.10.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor. Toprak ocakta odun ateşinde 3-4 saat kaynatılarak hazırlanan üzüm pekmezi, kilosu 800 ila 1.000 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

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1Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köylüler, üzüm bağlarından topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor.

2Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri önce ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu, toprak ocaktaki odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor. Doğal pekmez haline gelen ürün özellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Hazırlanan üzüm pekmezi siparişe göre de yapılırken, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

3Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, "Üzüm pekmezi yapıyoruz. Büyüklerimiz ve dedelerimizden kalan bir gelenek. Üzümleri önce topluyoruz sonra sala bırakıp toprakla tepeliyoruz. Ocağa bindirip ayrıştırarak üzüm pekmezi yapıyoruz" dedi.

4Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

Erol Koyun ise, "Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz. Kış boyu tüketiyoruz. Her derde dermandır özellikle şehir içinden sipariş alabiliyoruz ve fiyatı da 800 ile 1000 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

5Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

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