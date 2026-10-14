Odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor! Tam bir şifa deposu: Kilosu 1000 TL'ye kadar çıkıyor

4

Erol Koyun ise, "Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz. Kış boyu tüketiyoruz. Her derde dermandır özellikle şehir içinden sipariş alabiliyoruz ve fiyatı da 800 ile 1000 lira arasında değişiyor" diye konuştu.