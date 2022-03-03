Konya'da feci kaza! Ä°ÅŸçi servisleri çarpÄ±ÅŸtÄ±: 14 yaralÄ± var
Konya'nÄ±n SeydiÅŸehir ilÃ§esinde, iÅŸÃ§ilerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 2 servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n kavÅŸakta Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, 14 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
03.03.2022 - 09:50 | | YaÅŸar COÅžKUN/ KONYA, (DHA)
Kaza, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda, SeydiÅŸehir- BozkÄ±rÂ yolu DumlupÄ±nar kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan Ä°brahim DÃ¶ner yÃ¶netimindeki 27 AJR 629 plakalÄ± minibÃ¼s ile Hikmet DoÄŸanayâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 42 ACT 053 plakalÄ± iÅŸÃ§i servisi minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle DoÄŸanay'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼s devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Hikmet DoÄŸanay ile servislerdeÂ bulunan iÅŸÃ§ilerden 13'Ã¼ yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ihbarla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ ambulanslarla SeydiÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.