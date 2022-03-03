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    YaşamOrtaköy’de otelin 7’inci katından düşen kadın ağır yaralandı
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    Ortaköy’de otelin 7’inci katından düşen kadın ağır yaralandı

    Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    03.03.2022 - 08:03 |
    Ortaköy’de otelin 7’inci katından düşen kadın ağır yaralandı

    Olay saat 01.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın kaldığı otelin 7’nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.

    Kadın 7’nci kattan düştü

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yüzünde iz bulunan erkek gözaltına alındı

    Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi. Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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