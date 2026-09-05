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Kontrolden çıkan otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

05.09.2026 - 23:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Esatmüminli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

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Kazada sürücü H.B.K. ile yolcular A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

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Kazayla ilgili işlem başlatıldı.

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