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İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralılar var

05.09.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak’ta bulunan bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

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