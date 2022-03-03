°
Şehir seçiniz
    BİST2.0221.80EURO15.750.27USD14.130.30ALTIN874.770.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBunu da yaptılar! Demir mazgalı çaldılar
    HaberlerYaşam Haberleri Bunu da yaptılar! Demir mazgalı çaldılar
    ABONE OL

    Bunu da yaptılar! Demir mazgalı çaldılar

    Adıyaman’da, kimliği belirsiz iki şahıs, yağmur suyu demir mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.

    03.03.2022 - 08:43 | | İHA
    Bunu da yaptılar! Demir mazgalı çaldılar

    Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu demir mazgallarını gözüne kestiren iki şahıs, mazgalları alarak otomobillerine yükledi. Bir süre sonra şahısların demir mazgalları çalarak olay yerinden ayrıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri demir mazgalları çalan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ortaköy’de otelin 7’inci katından düşen kadın ağır yaralandı
    İlgili Haber
    Ortaköy’de otelin 7’inci katından düşen kadın ağır yaralandı
    Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
    İlgili Haber
    Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

    GÜNCEL HABERLER

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rusya'ya tepki!

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rusya'ya tepki!

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Sıradaki Haber
    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

    Sıradaki Haber
    MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

    MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber