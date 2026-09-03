Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan
Sapanca’daki bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece ilçedeki bungalov havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4’e yükseldi. Çocuk ölümlerinin artması bungalovlarda tatil planı yapan aileleri endişelendiriyor.
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Ailesiyle tatil için İstanbul’dan Sapanca’ya gelen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, düştüğü havuzdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammed’in ölümüyle birlikte ilçedeki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4’e yükseldi.
BU YIL 4’ÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ
Sapanca’da son dönemde sayıları hızla artan bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümleri yeniden gündeme geldi. Muhammed Alpaslan Çelikler’in yaşamını yitirmesiyle birlikte bu yıl ilçedeki bungalov havuzlarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 4 oldu.
Son olay, 26 Ağustos’ta Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte İstanbul’dan tatil için Sapanca’ya gelen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, henüz belirlenemeyen bir nedenle tesisin havuzuna düştü.
HAVUZDAN AİLESİ ÇIKARDI
Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk, ailesi tarafından havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine tesise sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.
Durumunun ağır olması nedeniyle Muhammed daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edilerek tedavi altına alındı.
7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Yoğun tedavisi devam eden 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler’den 7 gün sonra acı haber geldi. Küçük çocuk, 2 Eylül akşamı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Muhammed’in cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi’nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Küçük Muhammed’in İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.
SAPANCA’DA BUNGALOV HAVUZLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Muhammed Alpaslan Çelikler’in ölümü, Sapanca’daki bungalov tesislerinde bulunan havuzların güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.
İlçedeki bungalov havuzlarında bu yıl 4 çocuğun hayatını kaybetmiş olması, özellikle çocuklu ailelerin konakladığı tesislerde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.