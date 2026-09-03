Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

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Muhammed Alpaslan Çelikler’in ölümü, Sapanca’daki bungalov tesislerinde bulunan havuzların güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.



İlçedeki bungalov havuzlarında bu yıl 4 çocuğun hayatını kaybetmiş olması, özellikle çocuklu ailelerin konakladığı tesislerde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.