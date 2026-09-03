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Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

03.09.2026 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/SAPANCA (Sakarya), (DHA)-

Sapanca’daki bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece ilçedeki bungalov havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4’e yükseldi. Çocuk ölümlerinin artması bungalovlarda tatil planı yapan aileleri endişelendiriyor.

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1Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Ailesiyle tatil için İstanbul’dan Sapanca’ya gelen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, düştüğü havuzdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammed’in ölümüyle birlikte ilçedeki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4’e yükseldi.

2Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

BU YIL 4’ÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ


Sapanca’da son dönemde sayıları hızla artan bungalov tesislerinin havuzlarında yaşanan çocuk ölümleri yeniden gündeme geldi. Muhammed Alpaslan Çelikler’in yaşamını yitirmesiyle birlikte bu yıl ilçedeki bungalov havuzlarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 4 oldu.

3Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

Son olay, 26 Ağustos’ta Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte İstanbul’dan tatil için Sapanca’ya gelen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, henüz belirlenemeyen bir nedenle tesisin havuzuna düştü.

4Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

HAVUZDAN AİLESİ ÇIKARDI


Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk, ailesi tarafından havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine tesise sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle Muhammed daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edilerek tedavi altına alındı.

5Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ


Yoğun tedavisi devam eden 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler’den 7 gün sonra acı haber geldi. Küçük çocuk, 2 Eylül akşamı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Muhammed’in cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi’nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Küçük Muhammed’in İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

6Sapanca’daki bungalovlarda korkutan bilanço: Son kurban Muhammed Alpaslan

SAPANCA’DA BUNGALOV HAVUZLARI YENİDEN GÜNDEMDE


Muhammed Alpaslan Çelikler’in ölümü, Sapanca’daki bungalov tesislerinde bulunan havuzların güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

İlçedeki bungalov havuzlarında bu yıl 4 çocuğun hayatını kaybetmiş olması, özellikle çocuklu ailelerin konakladığı tesislerde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.