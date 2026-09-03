Silivri açıklarındaki gemi kazasında soruşturma sürüyor: Alsu isimli gemide bilirkişi incelemesi başlatıldı!
03.09.2026 - 16:52Güncellenme Tarihi:
Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki geminin karıştığı kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında Silivri sahilinde yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilen Alsu gemisinde bilirkişi heyeti inceleme başlatırken, dalgıçlar da su altında detaylı hasar tespiti gerçekleştirdi.
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Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ardından başlatılan soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bilirkişi incelemesi yapılıyor.
Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ardından başlatılan soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bilirkişi incelemesi yapılıyor.
Dalgıçlar su altında hasarı belirlemek çalışma başlattı.
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki geminin karıştığı kanın ardından soruşturma başlatılmıştı.
Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki geminin karıştığı kanın ardından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Silivri sahilinde yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilen Alsu gemisinde inceleme başlatıldı.
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Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde gemiye gelen bilirkişi, incelemelerde bulundu.
Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde gemiye gelen bilirkişi, incelemelerde bulundu.
Balıkadamlar ise denize dalarak geminin altında oluşan hasarı inceledi. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor