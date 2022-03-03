Olay gece saatlerinde, YeniÅŸehir Mahallesi GÃ¶ktÃ¼rkler Caddesinde meydana geldi. Fatih Sivri ile Sabit Ã–. arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyenÂ nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Sabit Ã–., yanÄ±nda getirdiÄŸi bÄ±Ã§akla Fatih Sivri'yiÂ bÄ±Ã§akladÄ±. Sivri, aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken,Â ÅŸÃ¼pheli ise kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan KarabÃ¼k Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lanÂ Sivri, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis, olaydan sonra kaÃ§anÂ Sabit Ã–.yÃ¼ yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â