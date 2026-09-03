Kalbi delik vatandaş şifayı Gaziantep'te buldu! Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntem ile kalbi kapatıldı

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Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise, hastanenin ileri teknoloji, deneyimli sağlık kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla, yüksek riskli ve özellikli hastalara yönelik başarılı tedavilerine devam ettiğini ve bölgede önemli bir referans merkezi haline geldiğini söyledi.



Ameliyat sonrasında çok rahatladığını söyleyen Ziya Özer ise, “Daha önce açık kalp ameliyatı olduğum için bir kez daha açık ameliyat olması halinde ciddi sorunlar olabilirdi ama hocalarımız gayet başarılı bir ameliyatla kapalı olarak kalbimdeki deliği kapattılar. Şu an çok rahatım” dedi.