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    YaşamKız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü
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    Kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü

    Malatya’da kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Öldürülen genç, gözyaşları arasında defnedildi.

    07.05.2022 - 17:05 | | İHA
    Kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü

    Olay, dün akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli genç, sevdiği kız olan M.G. ile evlenme talebine kızın ailesinden olumsuz cevap alınca beraberindeki arkadaşı Bilal Yamandağ ile birlikte genç kızın yaşadığı ikamete gitti.

    Burada genç kızın abisi S.G. (30) ile Y.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Y.G.'nin arkadaşı Bilal Yamandağ ağır yaralandı.

    Ağır yaralı genç, kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yamandağ'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kömüşhan Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

    Katil zanlısı suç aletiyle yakalandı

    Öte yandan, olayın şüphelisi olan S.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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