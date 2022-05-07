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    Mayıs ayında karla mücadele!

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolda çalışmaların bugün tamamlanacağı belirtildi.

    07.05.2022 - 16:12 | | Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
    Mayıs ayında karla mücadele!

    İl Özel İdaresi ekipleri, Tatvan ilçesine 13 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda dün karla mücadele çalışması başlattı. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolda, çalışmalar bugün de devam etti.

    Mayıs ayında karla mücadele

    İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 2 iş makinesi ile çalışmaları yürüttüklerini, bugün akşam saatlerine kadar da yolu ulaşıma açarak, krater gölünü halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını söyledi. Aşit, “Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçeleri sınırlarında olan Nemrut Krater Gölü yolunu dünden beridir açmaya çalışıyoruz. Dün hava şartlarından dolayı yarım bıraktık. Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara başladık. Bugün akşam saatlerine kadar krater gölüne ulaşacağız" dedi.

    Mayıs ayında karla mücadele

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