Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

13.10.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas Grup Amirliğine bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı
IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı

Bölgeye 3 itfaiye aracı ve 6 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İLGİLİ HABER

Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı
Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası evde yaptığı kontrolde, İ.A. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edilirken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Yaya geçidinde bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
#Gündem

Yaya geçidinde bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı
#Gündem

Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı

Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti