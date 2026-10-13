Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas Grup Amirliğine bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 3 itfaiye aracı ve 6 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası evde yaptığı kontrolde, İ.A. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edilirken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.