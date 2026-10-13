Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!
HaberlerGündem Haberleri Yediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!

Yediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!

13.10.2026 - 20:50Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: ANTALYA (İHA)

Yediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!

Antalya'da 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çatal iğne çıktığını öne süren baba, hem polise başvurarak şikâyetçi oldu hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 11 Ekim sabahı Antalya'da meydana geldi. İddiaya göre baba Abdülhakim Ucan, 9 yaşındaki oğlu Aras Salih'i kahvaltılık alışverişi yapması için mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuğun kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktı. Ekmeği kontrol eden baba, içerisinde çatal iğne bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABER

Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletle tramvay çarpıştı
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletle tramvay çarpıştı

Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeği satın aldığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi.
Market yetkililerinin, ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi.

İLGİLİ HABER

Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi
Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Hem polise hem bakanlığa başvurdu

Polis merkezinde ifade veren Abdülhakim Ucan, ekmeğin içinden çıktığını belirttiği çatal iğneyi görevlilere teslim etti. Olayla ilgili sorumlulardan maddi ve manevi olarak şikâyetçi olduğunu bildiren baba, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden de şikâyette bulundu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı
#Gündem

IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı

Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı
#Gündem

Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı

Yediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!
#Gündem

Yediği ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti!