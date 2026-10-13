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Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

13.10.2026 - 20:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (AA)

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen peygamberdevesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin rakımlı Sırataşlar Vadisi'nde görüntülendi.

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1Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde yaşamını sürdüren peygamberdevesinin, Sarıkamış ilçesi sınırlarında yer alan Sırataşlar Vadisi'nde görülmesi dikkati çekti.

2Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Genellikle yeşil ve kahverengi tonlarında görülen, ortalama 5 santimetre uzunluğundaki böcek, avcı özelliğiyle öne çıkıyor.

3Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya başta olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılış gösteren peygamberdevesi, tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için "çiftçi dostu" olarak nitelendiriliyor.

4Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Etçil beslenme özelliğine sahip peygamberdevesi, bahçe ve tarım alanlarındaki zararlı böceklerin popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

5Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Dünya genelinde yaklaşık 1800 türü bulunduğu belirtilen peygamberdeveleri, yeşilden kahverengiye uzanan farklı renkleriyle biliniyor.

6Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Bitkilerin üzerinde yaprak görünümüne bürünerek kamufle olan böcekler, bu özellikleri sayesinde hem avlarını yakalıyor hem de yırtıcı hayvanlardan korunuyor.

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