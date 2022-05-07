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    YaşamFabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı
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    Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

    Kütahyalı esnaf Ali Yumuk, her ayrıntısıyla orijinal 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza edip, 125 bin TL'ye sattığını söyledi.

    07.05.2022 - 13:31 |
    Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

    Ziraat Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde oto yıkamacılığı yapan Yumuk, 29 yaşındaki aracının 39 bin kilometre olduğunu ifade etti. Yumuk, "Aracımız 1993 model olup, 39 bin kilometrede. Bu araç 29 yaşına kadar orijinal kalmış. Tüp takılmamış. Boyası, kaportası her parçası orijinal. Benzinlik şekilde kullanılmış. Teyp bile takılmamış araç. Koltukları sıfır, hiç leke yok. Teyp ve hoparlör yok. İnşallah kıymet bilecek bir abimize gitti.

    Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TLye sattı

    Aracımı İzmir'den bir abimize 125 bin TL'ye sattım. Aslında değeri daha fazla. Biz temiz kullandık. İnşallah alan abimiz de temiz kullanır. Tofaş bir hastalıktır. Bu araçların manevi değeri var. Sıfırı olmayan bir araç. Sıfırı olmadığı için bu araçlar kıymetli ve meblağı yüksek" dedi. Ali Yumuk, aylarca gözü gibi baktığı aracını çekiciye yükleyerek yeni sahibine ulaştırdı.

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