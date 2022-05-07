Ataşehir'de karısını öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

Ataşehir, Örnek Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda parktan yardım çığlıkları geldiğini duyanlar koşarak olay yerine gittiklerinde bir adamın bir kadının bıçakladığı anlara tanık oldu. Şüpheli kanlı bıçağını çimlere sürerek temizledikten sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semra Kılıçin (37), tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada 3 çocuk annesi Semra Kılıçin'ı boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Şüpheli Tuncay K. kısa sürede gözaltına alındı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Tuncay K.'nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları bulunan eşiyle olay günü tesadüfen parkta karşılaştığı tespit edildi. Kısa süre konuştuktan sonra çiftin arasında kıskançlık nedeniyle yeniden tartışma çıktığı bu sırada şüphelinin Semra Kılıçin'ı öldürdüğü belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin olayı kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"PLANLI ŞEKİLDE ZORLA PARKA GÖTÜRÜYOR"

Sema Kılıçin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Boşanma süreci var. Dava açmışlar iki taraf da. Kardeşim avukata gidiyor. Adliyeden geri gelişte eve giderken planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor. Şikayet edildi daha önce. 1 hafta 15 gün öncesinde karakola gidiyorlar. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. Evi basıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum." dedi.

Sema Kılıçin'in cenazesi Ataşehir Müminderesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.