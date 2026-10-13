15 yeni taksi daha İstanbul'da trafiğe çıkacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Uygulama Bazlı Taksi Modeli' kapsamında satışı gerçekleştirilen 2 bin 500 taksi plakasının 10'uncusu gerçekleştirildi. Bu zamana kadar geçen sürede toplam 691 adet uygulama bazlı taksi plakası ihale edildi. Yapılan ihaleler kapsamında 652 sözleşme imzalandı, 615 araç ise uygulama bazlı taksi geçici çalışma ruhsatnamesi alarak faaliyete başladı.

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Bu kapsamda 10'uncu ihale saat 11.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlendi. İhale kapsamında her bir plaka, gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletme hakkı verilerek tahsis edilecek.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 15 kişi katıldı. İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, başkanlık etti. İhalede muhammen bedeli 6 milyon 376 bin lira + KDV olarak belirlendi. Volkan Demir, 6 milyon 380 bin ortalama oluştuğunu ifade etti.

34 TUA 673 plaka 6 milyon 400 bin + KDV'ye satılırken 34 TUA 687 plakalı taksi 6 milyon 380 bin TL + KDV'ye ihale edildi.