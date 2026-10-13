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Meteoroloji uyarısından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

13.10.2026 - 18:14Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran ve yer yer şiddetini artıran yağış, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, trafikte seyreden sürücüler ise yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurun etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçların ilerleyişi yavaşladı.

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Özellikle yollarda biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış sırasında trafikte dikkatli ilerleyen sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu noktalardan geçerken hızlarını düşürdü. Sağanak yağış, ilçe merkezinde günlük hareketliliğin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

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