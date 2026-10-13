Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla, kentin altyapısını yıllardır adeta bir kangren gibi saran asbestli içme suyu borularına karşı başlatılan büyük dönüşüm hamlesi 20 ilçede aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde sürekli patlayarak su kesintilerine yol açan ve insan sağlığını tehdit eden D9 İçme Suyu Deposu'na bağlı 1.000 metrelik asbestli şebeke hattını tamamen deplase ederek yeniledi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metre uzunluğundaki asbestli içme suyu şebeke hattının deplase yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen yıllanmış asbestli borular daha dayanıklı ve sağlıklı borularla değiştirildi. Yıllardır yamalarla günü kurtaracak çözümlerin üretildiği altyapı kalıcı olarak sağlamlaştırıldı.
"HİÇBİR ŞEY EVLATLARIMIZIN, HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"
Çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Altyapı yatırımları nasılsa görünmüyor diye bir kenara atılacak işler değildir. Asbestli boru zehir saçan boru demek. 40 yıllık, 50 yıllık borular. Su kaçakları, zehir saçan sular. Bu memleket bunu hak etmiyor. Vicdanım el vermiyor. Memleketimizdeki asbestli boruları komple değiştiriyoruz. Kolay değil, maliyetli bir iş. Ama hiçbir şey de evlatlarımızın, hemşehrilerimizin sağlığından önemli değil. Kararlıyız. Mücadele ediyoruz. İlk günden beri bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Çünkü su hayattır" ifadelerini kullandı.
"DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"
Balıkesir'in 20 ilçesinde eski asbestli boruların; yeni, temiz, sağlıklı ve dayanıklı borularla değiştirildiğini söyleyen Başkan Akın, "Nasılsa gözükmüyor diye bir kenara atamayız. Hepimiz evlat sahibiyiz. Bu şekilde bırakmaya ne gönlümüz el verir ne de vicdanımız el verir. Hiç kimse görmezse Cenab-ı Allah görür. Balıkesir'in 20 ilçesinde asbestli, zehir saçan borularımızı değiştiriyoruz. Durmadan çalışmaya devam" dedi.
ZEHİR SAÇAN ASBESTLİ HATLAR DEĞİŞTİRİLİYOR
Asbestli hatların yenilenmesinin hem halk sağılığını korumak hem de hizmet sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıdığını belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Uzun yıllar önce döşenen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan asbestli içme suyu hatları, hem sık arızalara yol açarak su kesintilerine neden oluyor hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda, il genelinde asbestli hatların yenilenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Karesi ilçemiz Maltepe Mahallesi'nde bulunan D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metrelik hattın deplase edilmesiyle, bölge halkımızı daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmuş olduk. Altyapı yatırımlarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ile getirdiler.
MUHTARDAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ
Mahallelerinde yaşanan su sorununun çözülmesi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Maltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çakır: "Borularımız çok eskiydi ve üst kotlara su çıkmıyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve BASKİ'nin çalışmalarıyla bu son buluyor. Tüm ekiplerimize ve bizlerden emeğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ederim" dedi.
Yıllanmış içme suyu şebeke hatları nedeniyle çok fazla sorun yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri; "Valla uzun zamandır bekliyorduk. Bu çalışmalar iyi ki yapılıyor. Hatlarımız neredeyse 15 günde bir patlıyordu. Susuz kalıyorduk. Çalışmalar için Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini d