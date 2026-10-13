Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

4

Asbestli hatların yenilenmesinin hem halk sağılığını korumak hem de hizmet sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıdığını belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Uzun yıllar önce döşenen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan asbestli içme suyu hatları, hem sık arızalara yol açarak su kesintilerine neden oluyor hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda, il genelinde asbestli hatların yenilenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Karesi ilçemiz Maltepe Mahallesi'nde bulunan D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metrelik hattın deplase edilmesiyle, bölge halkımızı daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmuş olduk. Altyapı yatırımlarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ile getirdiler.