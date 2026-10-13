Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

13.10.2026 - 17:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla, kentin altyapısını yıllardır adeta bir kangren gibi saran asbestli içme suyu borularına karşı başlatılan büyük dönüşüm hamlesi 20 ilçede aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde sürekli patlayarak su kesintilerine yol açan ve insan sağlığını tehdit eden D9 İçme Suyu Deposu'na bağlı 1.000 metrelik asbestli şebeke hattını tamamen deplase ederek yeniledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metre uzunluğundaki asbestli içme suyu şebeke hattının deplase yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen yıllanmış asbestli borular daha dayanıklı ve sağlıklı borularla değiştirildi. Yıllardır yamalarla günü kurtaracak çözümlerin üretildiği altyapı kalıcı olarak sağlamlaştırıldı.

2Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

"HİÇBİR ŞEY EVLATLARIMIZIN, HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Altyapı yatırımları nasılsa görünmüyor diye bir kenara atılacak işler değildir. Asbestli boru zehir saçan boru demek. 40 yıllık, 50 yıllık borular. Su kaçakları, zehir saçan sular. Bu memleket bunu hak etmiyor. Vicdanım el vermiyor. Memleketimizdeki asbestli boruları komple değiştiriyoruz. Kolay değil, maliyetli bir iş. Ama hiçbir şey de evlatlarımızın, hemşehrilerimizin sağlığından önemli değil. Kararlıyız. Mücadele ediyoruz. İlk günden beri bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Çünkü su hayattır" ifadelerini kullandı.

3Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

"DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Balıkesir'in 20 ilçesinde eski asbestli boruların; yeni, temiz, sağlıklı ve dayanıklı borularla değiştirildiğini söyleyen Başkan Akın, "Nasılsa gözükmüyor diye bir kenara atamayız. Hepimiz evlat sahibiyiz. Bu şekilde bırakmaya ne gönlümüz el verir ne de vicdanımız el verir. Hiç kimse görmezse Cenab-ı Allah görür. Balıkesir'in 20 ilçesinde asbestli, zehir saçan borularımızı değiştiriyoruz. Durmadan çalışmaya devam" dedi.

4Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

ZEHİR SAÇAN ASBESTLİ HATLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

Asbestli hatların yenilenmesinin hem halk sağılığını korumak hem de hizmet sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıdığını belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Uzun yıllar önce döşenen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan asbestli içme suyu hatları, hem sık arızalara yol açarak su kesintilerine neden oluyor hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda, il genelinde asbestli hatların yenilenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Karesi ilçemiz Maltepe Mahallesi'nde bulunan D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metrelik hattın deplase edilmesiyle, bölge halkımızı daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmuş olduk. Altyapı yatırımlarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ile getirdiler.

5Balıkesir’de asbestli borulara karşı altyapı seferberliği: Karesi'de 50 yıllık çile sona erdi!

MUHTARDAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Mahallelerinde yaşanan su sorununun çözülmesi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Maltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çakır: "Borularımız çok eskiydi ve üst kotlara su çıkmıyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve BASKİ'nin çalışmalarıyla bu son buluyor. Tüm ekiplerimize ve bizlerden emeğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ederim" dedi.

Yıllanmış içme suyu şebeke hatları nedeniyle çok fazla sorun yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri; "Valla uzun zamandır bekliyorduk. Bu çalışmalar iyi ki yapılıyor. Hatlarımız neredeyse 15 günde bir patlıyordu. Susuz kalıyorduk. Çalışmalar için Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini d

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi