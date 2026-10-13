Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!
HaberlerGündem Haberleri Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

13.10.2026 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik ve yerel kalkınma alanında örnek teşkil eden "Belediyenin Tarlasından İhtiyaç Sahibinin Sofrasına" projesi kapsamında atıl durumdaki belediye arazilerini üretime kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl buğday ekilerek un yapılan tarım arazilerinde bu sezon yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadı büyük bir bereketle tamamlandı. Elde edilecek ayçiçek yağları doğrudan dar gelirli ailelerin mutfaklarına ulaştırılacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

Çorum Belediyesi tarafından yetiştirilen ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına yağ olarak ulaştırılacak ayçiçeğin hasat edildi.

Çorum Belediyesi tarafından "Belediyenin Tarlasından İhtiyaç Sahibinin Sofrasına" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılıyor.

2Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

Geçen yıl buğday ekimi gerçekleştirilen arazide bu yıl ayçiçeği yetiştirildi Proje çerçevesinde, atıl durumdaki araziler değerlendirilirken, elde edilen ürünler de doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Geçen yıl hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlar, 10 kilogramlık paketler hâlinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı. Bu yılki hasadın ardından ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar da Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

3Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

Hasat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Tarlamızda bu yıl ayçiçeği ekimi yaptık. Bugün de hasadını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Geçen yıl burada buğday ekmiştik. Buğdaydan elde ettiğimiz unları 10 kilogramlık paketler hâlinde ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmıştık. Bu yıl da ayçiçeğinden elde edilecek yağları ailelerimize ulaştıracağız. Bol bereketli bir sezon geçirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi