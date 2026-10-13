Çorum’da atıl araziler sofralara şifa oldu: Belediyenin tarlasından toplanan ayçiçekleri ihtiyaç sahibi ailelere yağ olacak!

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Hasat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Tarlamızda bu yıl ayçiçeği ekimi yaptık. Bugün de hasadını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Geçen yıl burada buğday ekmiştik. Buğdaydan elde ettiğimiz unları 10 kilogramlık paketler hâlinde ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmıştık. Bu yıl da ayçiçeğinden elde edilecek yağları ailelerimize ulaştıracağız. Bol bereketli bir sezon geçirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.