Muş'ta altın kanatlara yeni kovan desteği: 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı, yıllık üretim 602 tona ulaştı!

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Muş balının daha geniş kitlelerce tanınmasını hedeflediklerini ve bu kapsamda arıcılığa yönelik çalışmaların birbirini tamamlayan projelerle sürdürüldüğünü anlatan Çakır, şöyle konuştu:



"Bugün bin kovanımızı çiftçilerimizle buluşturacağız. Muş'un sahip olduğu bu yetenekleri, Allah vergisi imkanları en iyi şekilde kullanmaya, çiftçilerimizle ilimizi daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Tarım ve hayvancılık kurtuluşumuz. Sanayi anlamında ilimizin imkanları belli ancak uçsuz bucaksız ovalarımız, su kaynaklarımız, yaylalarımız ve otlaklarımızla tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyelimiz var. Bunu sadece atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde değil, modern ilim ve teknikle buluşturarak yarınlara taşımak zorundayız. Üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi artırmamız gerekiyor."