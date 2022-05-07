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    Ekmek parçası ölümüne neden oldu! Şok olay

    Yalova’da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş (35), yaşamını yitirdi.

    07.05.2022 - 09:41 | | Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)
    Ekmek parçası ölümüne neden oldu! Şok olay

    Bağlarbaşı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş’un boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş’un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ekmek parçası ölümüne neden oldu Şok olay

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