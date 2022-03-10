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    YaşamKazağın yaka düğmesine ve ensesine gizlemiş! Görevliler yakaladı
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    Kazağın yaka düğmesine ve ensesine gizlemiş! Görevliler yakaladı

    Hatay'da, ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında, kazağının yaka ve düğmesine gizlenen kamera ile ses cihazı ele geçirildi.

    10.03.2022 - 11:45 |
    Kazağın yaka düğmesine ve ensesine gizlemiş! Görevliler yakaladı

    Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, 7 Mart'ta okulda yapılacak ehliyet sınavı için salona giren sürücü adayı M.E.A.'nın üst aramasını gerçekleştirdi. Görevliler, M.E.A.'nın kazağının yaka düğmesine ve ense kısmına gizlediği, kamera ile ses cihazından oluşan kopya düzeneğini buldu. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, M.E.A. hakkında işlem başlattı.

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