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    ÇamlÄ±ca Tepesi beyaza büründü

    - Ä°stanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. ÃœskÃ¼darâ€™Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n binalarÄ±n Ã§atÄ±larÄ± ile Ã‡amlÄ±ca Tepesi'ni beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Ã‡ocuklarÄ±yla gelen bir aile kartopu oynayarak eÄŸlenceli vakit geÃ§irdi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ise Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne (Ä°BB) ait kar kÃ¼reme araÃ§larÄ± zaman zaman tuzlama yaptÄ±.Â

    10.03.2022 - 10:24 | | Ali Kerem BENGÄ° Â - Ä°sa ALMAÃ‡AYIR / Ä°STANBUL, (DHA)
    ÇamlÄ±ca Tepesi beyaza büründü

    Ã‡ocuÄŸuyla Ã‡amlÄ±ca Tepesine gelen SelÃ§uk Kork, "Sabah eÅŸimi iÅŸe bÄ±raktÄ±m. DÃ¶nÃ¼ÅŸte Ã§ocuk 'baba kar topu oynayalÄ±m' deyince biz de buraya geldik. Ã‡ocuÄŸumla birlikte kar keyfini Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi.Â 

    4 YaÅŸÄ±ndaki EyÃ¼p TuÄŸra Kork "HenÃ¼z kardan adam yapmadÄ±k. Babamla birlikte kar topu oynuyorum. Daha da kar yaÄŸacak." diye konuÅŸtuÂ 

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