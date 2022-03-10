Ã‡ocuÄŸuyla Ã‡amlÄ±ca Tepesine gelen SelÃ§uk Kork, "Sabah eÅŸimi iÅŸe bÄ±raktÄ±m. DÃ¶nÃ¼ÅŸte Ã§ocuk 'baba kar topu oynayalÄ±m' deyince biz de buraya geldik. Ã‡ocuÄŸumla birlikte kar keyfini Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi.Â

4 YaÅŸÄ±ndaki EyÃ¼p TuÄŸra Kork "HenÃ¼z kardan adam yapmadÄ±k. Babamla birlikte kar topu oynuyorum. Daha da kar yaÄŸacak." diye konuÅŸtuÂ

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