İstanbul’da kar yağışı başladı. Kuvvetli olacak yoğun kar öncesi İstanbul’da önlemler alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan önlemler uygulanırken pek çok kişi toplu taşıma araçları metro, metrobüs, Marmaray ve vapurların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Metrobüs, Marmaray ve vapurlar çalışıyor mu? İstanbul’da toplu ulaşım hizmet veriyor mu? İşte detaylar…

Metro ve Marmaray seferleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklamalar geldi. Bu açıklamalara göre Metro Ve Marmaray seferleri üzerinde bazı değişikliklere gidildi.

METRO VE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir. Sefer planlarınızın aksamaması adına 'İptal Seferler' duyurumuzu takip etmenizi rica ederiz.”

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO sefer iptalleri:

Pendik-Yalova-07:00

Yalova-Pendik-07:00

Yalova-Pendik-08:00

Pendik-Yalova-08:00

Pendik-Yalova-09:00

Yalova-Pendik-09:00

Yalova-Pendik-10:00

Pendik-Yalova-10:00

Bursa-Kabataş-10:30

Pendik-Yalova-11:00

Yalova-Pendik-11:00

Kadıköy-Bursa-11:35

Yalova-Pendik-12:00