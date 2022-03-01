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    YaşamKaraciğer nakli sonrası koronavirüse yakalandı, hayatını kaybetti
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    Karaciğer nakli sonrası koronavirüse yakalandı, hayatını kaybetti

    Sakarya'da, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Jale Erkovan (41) karaciğer nakli olduğu hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi.

    01.03.2022 - 15:20 | | İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)
    Karaciğer nakli sonrası koronavirüse yakalandı, hayatını kaybetti

    Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk annesi Jale Erkovan'a, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer nakli yapılmasına karar verildi.

    Jale Erkovan’a, esnaf olan eşi Fırat Erkovan donör oldu. 11 Ocak'ta İstanbul'daki bir özel hastanede Erkovan'a eşinden karaciğer nakli yapıldı. Erkovan, hastanede tedavisi sürerken koronavirüse yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Jale Erkovan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Jale Erkovan'ın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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