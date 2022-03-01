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    YaşamŞanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
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    Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

    01.03.2022 - 13:28 |
    Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

    Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde meydana geldi. S.B. idaresindeki 34 EZK 780 plakalı yolcu otobüsü, M.D.T. yönetimindeki 56 AAH 820 plakalı tırla çarpıştı.

    Kazada otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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