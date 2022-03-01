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    Amasra'da kuvvetli rüzgar! Tekneler limana çekildi

    BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle balÄ±kÃ§Ä± tekneleriÂ limana Ã§ekildi, bir kuru yÃ¼k gemisi de sahilde demirlendi.Â

    01.03.2022 - 12:43 | | Ayhan ACAR/AMASRA (BartÄ±n), (DHA)
    Amasra'da kuvvetli rüzgar! Tekneler limana çekildi

    Kentte saatteki hÄ±zÄ± 56 kilometreyi bulan rÃ¼zgar etkili oldu. RÃ¼zgar nedeniyle denizdeÂ dalgalar oluÅŸtu. Amasra KÃ¼Ã§Ã¼k Liman'da duvarlara Ã§arpan dalgalarÄ±n boyu 3 metreyi buldu.

    Karadenizâ€™de seyir halindeki bir kuru yÃ¼k gemisi limana demirledi. BalÄ±kÃ§Ä± tekneleri de limanaÂ Ã§ekildi. Teknelerin sahipleri halatlarÄ±Â saÄŸlamlaÅŸtÄ±rarak, hasarÂ gÃ¶rmemelerini engellemeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rÃ¼zgara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.

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