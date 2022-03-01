Amasra'da kuvvetli rüzgar! Tekneler limana çekildi
BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle balÄ±kÃ§Ä± tekneleriÂ limana Ã§ekildi, bir kuru yÃ¼k gemisi de sahilde demirlendi.Â
01.03.2022 - 12:43 | | Ayhan ACAR/AMASRA (BartÄ±n), (DHA)
Kentte saatteki hÄ±zÄ± 56 kilometreyi bulan rÃ¼zgar etkili oldu. RÃ¼zgar nedeniyle denizdeÂ dalgalar oluÅŸtu. Amasra KÃ¼Ã§Ã¼k Liman'da duvarlara Ã§arpan dalgalarÄ±n boyu 3 metreyi buldu.
Karadenizâ€™de seyir halindeki bir kuru yÃ¼k gemisi limana demirledi. BalÄ±kÃ§Ä± tekneleri de limanaÂ Ã§ekildi. Teknelerin sahipleri halatlarÄ±Â saÄŸlamlaÅŸtÄ±rarak, hasarÂ gÃ¶rmemelerini engellemeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rÃ¼zgara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.
Ä°lgili Haber
Uçakta iÄŸrenç olay! Yolcular neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±! Hostes Yelda istismarcÄ±yÄ± fark etti