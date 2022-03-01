°
Şehir seçiniz
    BİST1.9761.52EURO15.670.67USD13.900.41ALTIN851.510.11
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamPark halindeki 3 TIR yandı
    HaberlerYaşam Haberleri Park halindeki 3 TIR yandı
    ABONE OL

    Park halindeki 3 TIR yandı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

    01.03.2022 - 08:25 | | DHA
    Park halindeki 3 TIR yandı

    Yangın, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde çıktı. Park halindeki TIR'lardan birinin alev alması ile büyüyen yangın, 2 TIR'a daha sıçradı. TIR'ların yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, Yahşihan Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. TIR'lar kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

      GÜNCEL HABERLER

      İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

      İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

      Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

      Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

      Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

      Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

      İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

      Sıradaki Haber
      Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

      Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

      Sıradaki Haber
      Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

      Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

      Sıradaki Haber
      Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

      Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

      Sıradaki Haber