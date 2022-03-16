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    Yaşamİzmir'de gökyüzü adeta kızıla boyandı! Hemen telefona sarıldılar
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    İzmir'de gökyüzü adeta kızıla boyandı! Hemen telefona sarıldılar

    İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.

    • 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
    • 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
    1İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar

    İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

    2İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar

    Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

    3İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar

    Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.

    4İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar
    5İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar
    6İzmirde gökyüzü adeta kızıla boyandı Hemen telefona sarıldılar

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