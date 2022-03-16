İzmir'de gökyüzü adeta kızıla boyandı! Hemen telefona sarıldılar
İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.
• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
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Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
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Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.
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