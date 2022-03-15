İstanbul'da şok eden olay! Tabutu açınca hayatı kabusa döndü

Özel bir anaokulunda okul öncesi öğretmeni olan 37 yaşındaki Havvanur T. avukatı Nisanur Akçay Çalış aracılığıyla savcılığa suç duyurunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Havvanur T.’nin 3 Kasım 2021 tarihinde karnında ölen 5,5 aylık bebeğini aldırmak için özel bir hastanede doğum operasyonu gerçekleştirildiği anlatıldı. Bebeğin defin işlemleri için cenazenin alınma talebinde bulunulduğu anlatılan dilekçede, “Doğum işlemini gerçekleştiren doktorun talebi onaylanarak bebeğin defin işlemleri için morgdan teslim alınabileceği bilgisini vermiştir. Müvekkilim ve ailesi doğum işleminden sonra hekimin onayı üzerine morga inerek cenaze teslim talebinde bulunmuş fakat morg personeli ölüm belgesi olmadan bebeği teslim etmeyeceklerini, ölüm belgesi gerektiği bilgisiyle müvekkilimin talebini reddetmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

TABUTU AÇTIKLARINDA FACİA İLE KARŞILAŞTILAR

Tekrar başhekimliğe giden aile ölü doğan bebeğin 500 gramın altında olduğu için ölüm raporu alamayacaklarını ancak yazılı izinle cenazelerini teslim alabileceklerini öğrendi. Yazılı izinle bebeklerini alan ailenin defin işlemleri için İzmit’e gittikleri anlatılan dilekçede, “İzmit’te tabutu açtıklarında adeta bir facia ile karşı karşıya kaldıklarını görmüşlerdir. Çünkü ölü doğan bebeklerinin cenazesini aldıklarını düşünen müvekkilim ve eşine teslim edilen tabuttan bir başkasına ait dizden kesilmiş bacak çıkmıştır” denildi.

“GÖREVLİLERİN HATASI”

Müvekkillerinin bu olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı anlatılan dilekçede, “Müvekkillerin uyku düzeni ve ruh hali oldukça bozulmuştur. Davacının rüyalarına sürekli bir kesik bacak girmektedir” denildi. Aile, hastane yönetimi ve görevlileri hakkında savcılığa “görevi ihmal” suçundan şikayetçi olurken 100 bin manevi 6 bin 50 TL de maddi olmak üzere tazminat davası açtı. Aile kesik bacağı hastaneye iade edince görevlilerin hatası olduğu söylenerek bebeğin cenazesi aileye teslim edildi. (Damla Güler-Milliyet)