°
Şehir seçiniz
    BİST2.1840.37EURO16.340.09USD14.830.07ALTIN933.950.14
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEvinde yangın çıkan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti!
    HaberlerYaşam Haberleri Evinde yangın çıkan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti!
    ABONE OL

    Evinde yangın çıkan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti!

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Özgül Özdemir (49), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

    25.03.2022 - 12:40 | | Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
    Evinde yangın çıkan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti!

    Yangın, Menteşe'nin Doğanköy Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında Özgül Özdemir’e ait evde çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede tek katlı, müstakil evi saran alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özgül Özdemir'in yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

    Bekar olduğu öğrenilen Özgül Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

    Su parkında ölen Kardelen için bilirkişi, '508 bin lira tazminat ödensin' dedi
    İlgili Haber
    Su parkında ölen Kardelen için bilirkişi, '508 bin lira tazminat ödensin' dedi
    Seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırdı; "Otobüs devrilebilirdi"
    İlgili Haber
    Seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırdı; "Otobüs devrilebilirdi"
    Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç etmek istediler
    İlgili Haber
    Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç etmek istediler
    Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
    İlgili Haber
    Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

    GÜNCEL HABERLER

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    AK Partili Kurtulmuş: Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir

    AK Partili Kurtulmuş: Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Sıradaki Haber
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Sıradaki Haber
    Maya fiyatları artacak mı, mayaya zam mı gelecek?

    Maya fiyatları artacak mı, mayaya zam mı gelecek?

    Sıradaki Haber
    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    Sıradaki Haber