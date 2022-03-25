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    YaşamTaciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç etmek istediler
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    Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç etmek istediler

    Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

    25.03.2022 - 10:05 | | DHA
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    Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

    Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Linç etmek istediler

    Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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