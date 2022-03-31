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    YaşamEşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat! 'Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı'
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    Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat! 'Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı'

    Kayseri'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S.'nin 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölümüyle ilgili tutuklu yargılandığı davada M.S.'ye ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi, sanığın vücudunda arbedeye bağlı darp izine rastlanmadığı, maktülün yaralarının da yüksekten düşme neticesinde oluştuğu tespit edildiği gerekçesiyle M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

    31.03.2022 - 16:28 | | Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
    Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat! 'Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı'

    Olay, 5 Temmuz 2020'de İncesu ilçesi, Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi M.S. ile tartışan G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan G.S. hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan M.S. hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

    Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da görülen davada tutuklu sanık M.S., suçsuz olduğunu öne sürüp, "Allah şahittir ki; suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim, suçsuzum" dedi. Mahkeme, M.S.'yi, 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa 'tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü.

    KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

    Hem sanık hem de davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazı üzerine karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. Duruşma savcısı, M.S. hakkında uygulanan 'tahrik' indiriminin kaldırılmasını ve cezasının artırılmasını istedi. M.S. de önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi.

    OY BİRLİĞİ İLE BERAAT KARARI

    1'inci Ceza Dairesi heyeti, olay öncesi komşuların herhangi bir tartışma yaşandığını duymadıkları yönündeki ifadeleri, sanıkta tartışmaya veya arbedeye dayalı bir darp izine rastlanılmaması, balkon duvarındaki plastik kabın üzerine basılması kaynaklı kırılma olabileceği, maktulün vücudundaki yaraların da yüksekten düşme neticesinde oluştuğu tespit edildiği gerekçeleriyle M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

    Karar sonrası 1'inci Ceza Dairesi savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve şikayetçi ailenin avukatının da başvurusu ile dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

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