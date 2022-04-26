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    YaÅŸamEsenyurt'ta yangÄ±n! Alevler 6 katlÄ± binayÄ± sardÄ±, 12 kiÅŸi mahsur kaldÄ±, 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Esenyurt'ta yangÄ±n! Alevler 6 katlÄ± binayÄ± sardÄ±, 12 kiÅŸi mahsur kaldÄ±, 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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    Esenyurt'ta yangÄ±n! Alevler 6 katlÄ± binayÄ± sardÄ±, 12 kiÅŸi mahsur kaldÄ±, 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

    Esenyurt'ta Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumanlarÄ±n 6 katlÄ± binayÄ± sarmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlar mahsur kaldÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda binada bulunan 12 kiÅŸi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±rken, dumandan etkilenen 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

    26.04.2022 - 07:46 | | Soner HASIRCIOÄžLU /Ä°STANBUL, (DHA)
    Esenyurt'ta yangÄ±n! Alevler 6 katlÄ± binayÄ± sardÄ±, 12 kiÅŸi mahsur kaldÄ±, 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

    Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1552 Sokak'ta bulunan 6 katlÄ± bir binada, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BinanÄ±n 4'ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼kselen dumanlar, kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m binayÄ± sardÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar bir taraftan binadaki vatandaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olurken diÄŸer taraftan da durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Â 

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±na mÃ¼dahale ederek kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Polis ekipleri de sokakta Ã¶nlem aldÄ±. YangÄ±n Ã§Ä±kan binada yaÅŸayanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± kendi imkanlarÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 12 kiÅŸi itfaiye ekiplerince merdiven yardÄ±mÄ±yla tahliye edildi. KurtarÄ±lanlar arasÄ±nda dumandan etkilenen 3 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YangÄ±n sonrasÄ± alevlerin yÃ¼kseldiÄŸi dairede maddi hasar meydana geldi.

    Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini araÅŸtÄ±rÄ±rken, polis ekipleri de olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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