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    YaşamBolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı
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    Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

    Bolu’da apartmanın 3. katında açık kalan pencereden dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

    26.02.2022 - 16:57 |
    Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

    Olay, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Geyik M. (72) evinin açık olan penceresinden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Geyik M.'nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu ailesine bildirdi. Gözyaşları içinde annesinin yanına giden kızının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kanlar içinde kalan Geyik M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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