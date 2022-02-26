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    YaşamCinsel saldırı, zorla cinsel ilişki her şey var! Çok sayıda tutuklama var
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    Cinsel saldırı, zorla cinsel ilişki her şey var! Çok sayıda tutuklama var

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 20 kadının pasaportlarına el konulup, fuhşa zorlandığı belirlendi.

    26.02.2022 - 12:58 | | DHA
    Cinsel saldırı, zorla cinsel ilişki her şey var! Çok sayıda tutuklama var

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin, yabancı uyruklu kadınları ilçeye getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, salı günü 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında çoğu Ukrayna, Rusya ve Kırgızistanlı yabancı uyruklu 20 kadın kurtarıldı. 5'i kadın, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin kadınları Türkiye'de daha iyi şartlarda çalışma ve para kazanma vaadiyle getirdikleri, pasaportlarına el koydukları, cinsel saldırıda bulundukları ve kendilerine borçlu olduklarını söyleyerek, borçlarını ödemek için zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

    Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. ‘Fuhşa teşvik', 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel saldırı', 'insan ticareti' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın, 17 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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