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    Yaşam150 yıllık meşe ağacı kesildi! Vatandaş tepki gösterdi
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    150 yıllık meşe ağacı kesildi! Vatandaş tepki gösterdi

    Avcılar'da sembol ağaçlardan 150 yıllık meşe ağacının kesilmesi sırasında tartışma yaşandı.

    26.02.2022 - 13:07 | | DHA
    150 yıllık meşe ağacı kesildi! Vatandaş tepki gösterdi

    Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nın yakınında bulunan ilçedeki sembol ağaçlardan biri olan meşe ağacını kesmek için İBB görevlileri geldi. Güçlükle kesilebilen ağacın ayrılan parçalarını Avcılar Belediyesi görevlileri iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek götürdü. Hemen yanında kentsel dönüşüm için boşaltılan ve yıkım için hazırlıkları sürdürülen binanın yanındaki ağacın kesildiğini görenler bu duruma tepki gösterdi.

    150 yıllık meşe ağacı kesildi Vatandaş tepki gösterdi

    Görevliler ağacın kuruduğunu, Anıtlar Kurulu tarafından kesilmesi için karar alındığını, kendilerinin verilen talimatı yerine getirdiklerini söyledi. Birçok kişi hemen yakındaki inşaatı gösterirken ağacın ortadan kaldırılması ile burasının araç park yeri olarak düzenleneceğini öne sürdü. Sosyal medyada eleştiri ve tepkiler üzerine Avcılar Belediyesi hesabından "Bahse konu ağaç 4 yıl önce kurumuş olup, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu için Anıtlar Kurulu tarafından müdahale edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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