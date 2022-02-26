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    YaşamBanka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü!
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    Banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü!

    Antalya’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

    26.02.2022 - 16:56 |
    Banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü!

    Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın teras katında tek başına yaşayan bir bankada güvenlik görevlisi olan Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı.

    Çakmak’ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine ise polis ekiplerine haber verildi.

    Polis ekipleri Çakmak’ın kız arkadaşının ifadesine başvurdu. İlk değerlendirmede şahsın kalp krizinden öldüğü tahmin edilse de kesin ölüm nedenin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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