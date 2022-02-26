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    YaşamLise 9. sınıf öğrencisi Şevval kalbine yenik düştü
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    Lise 9. sınıf öğrencisi Şevval kalbine yenik düştü

    Kastamonu’da kalp krizi geçiren 9. sınıf öğrencisi Şevval Ceren Bilir hayatını kaybetti.

    26.02.2022 - 15:21 |
    Lise 9. sınıf öğrencisi Şevval kalbine yenik düştü

    Olay, Kastamonu İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Şevval Ceren Bilir, evine bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve 5 kez kalbi duran Bilir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şevval Ceren Bilir'in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlüce'deki aile mezarlığına defnedilecek. Tekvando sporuyla ilgilendiği ölen Şevval Ceren Bilir’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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