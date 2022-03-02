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    YaşamAv tüfeğiyle eşinin kapısına dayandı! KADES ile kurtuldu
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    Av tüfeğiyle eşinin kapısına dayandı! KADES ile kurtuldu

    Eskişehir'de Ali A., boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu evin kapısına av tüfeğiyle geldi. Korkan S.A., Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım talep edince Ali A., gözaltına alındı.

    02.03.2022 - 11:40 |
    Av tüfeğiyle eşinin kapısına dayandı! KADES ile kurtuldu

    Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali A., av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu S.A.'nın yaşadığı eve gitti. S.A., eşinin tüfekle kapıya dayanmasıyla korkunca daha önce cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. S.A.'nın ihbarının ardından 2 dakika içinde polis ekipleri adrese ulaştı.

    Polis, Ali A.'yı tüfekle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali A. hakkında, daha önce eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.

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