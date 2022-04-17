°
Şehir seçiniz
    BİST2.4940.77EURO15.880.20USD14.620.15ALTIN928.500.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamArkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'inci kattan atlayan genç yaralandı
    HaberlerYaşam Haberleri Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'inci kattan atlayan genç yaralandı
    ABONE OL

    Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'inci kattan atlayan genç yaralandı

    Zeytinburnu’nda 16 yaşındaki genç sokaktan gelen bağrışma sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü. Babasının gitmesine izin vermediği genç, 2'inci kattaki balkondan park halindeki aracın üzerine atladı. Düşme sonucu yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    17.04.2022 - 17:27 | | İHA
    Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2'inci kattan atlayan genç yaralandı

    Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 84/2 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bağırış sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gören M.E. (16), kavgaya katılmak için evden çıkmaya çalıştı. O sırada evde bulunan babasının izin vermemesi üzerine balkona yöneldi. Kavgaya katılmak için 2. katta bulunan 7 metrelik yükseklikteki evinin balkonundan aşağıya park halinde bulunan 34 MR 0247 plakalı ticari aracın üstüne atladı. Aracın üzerine düşen genç düşme sonucu yaralandı. Olaya tanık olanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü aracın üstünde yaralanan Muhammed E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki minibüste ise maddi hasar meydana geldi.

    Mahallede bakkallık yapan Şirin Asi, “Ses geldi, baktım bir tane çocuk yerde duruyor. Bizde öğrenmek istedik babası aradı, galiba burada çocuklar kavga ediyormuş. Çocuğun arkadaşlarıymış galiba duyduğumuza göre babası da kavgaya katılmasına izin vermemiş. O da arabanın üstüne atlıyor. Yerde gördük ambulans geldi. Fazla bir şeyi yok gibiydi, gördüğümüz kolu kırıktı. O şekilde ambulans aldı götürdü herhangi acil bir şeyi yoktu” dedi.
    Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    Tereyağı diye kapı kapı dolaşıp sattığı şey patates püresi çıktı
    İlgili Haber
    Tereyağı diye kapı kapı dolaşıp sattığı şey patates püresi çıktı
    Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!
    İlgili Haber
    Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!
    Fenomen olmak için mesire alanını yaktılar!
    İlgili Haber
    Fenomen olmak için mesire alanını yaktılar!
    Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?
    İlgili Haber
    Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?
    Kartal’da 34 katlı binada yangın
    İlgili Haber
    Kartal’da 34 katlı binada yangın
    Ev fiyatları ve kiralar uçuşa geçti! 'Ödenemez duruma geldi' deyip duyurdu: Yüzde 90...
    İlgili Haber
    Ev fiyatları ve kiralar uçuşa geçti! 'Ödenemez duruma geldi' deyip duyurdu: Yüzde 90...

    GÜNCEL HABERLER

    Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

    Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

    Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş! Milyonlarca liralık katkı yapacak

    Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş! Milyonlarca liralık katkı yapacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

    Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

    Sıradaki Haber
    Çamlıca Camii otoparkında otomobil yangını

    Çamlıca Camii otoparkında otomobil yangını

    Sıradaki Haber
    Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!

    Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!

    Sıradaki Haber
    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sıradaki Haber